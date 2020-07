Pogba, la novità sul futuro che cambia i piani della Juventus (Di giovedì 16 luglio 2020) Paul Pogba potrebbe restare solamente un sogno per la Juventus. Il centrocampista del Manchester United, da tempo accostato ai bianconeri (e al Real Madrid), potrebbe rinnovare il proprio contratto con i Red Devils.Le ultime prestazioni del club inglese e gli ottimi rapporti con i compagni di squadra avrebbero fatto cambiare idea al Polpo che, secondo il Sun, sarebbe vicinissimo a firmare un nuovo contratto e dunque prolungare l'accordo attuale.Pogba: la decisione sul futurocaption id="attachment 908411" align="alignnone" width="601" Pogba (getty images)/captionPaul Pogba cambia i piani per il suo futuro. Il francese sembra destinato a restare nuovamente un sogno estivo per i tifosi della ... Leggi su itasportpress

