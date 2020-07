Marco Melandri rientra in SBK! Con Ducati (Di giovedì 16 luglio 2020) Marco Melandri riprende tuta e casco, e si ripresenta nel mondiale SBK. A più di sei mesi da quella che doveva essere l’ultima gara in carriera, il ravennate a 38 anni si rimette in gioco. Il campione del mondo della 250 correrà tutto il mondiale 2020 con il Barni Racing. La struttura bergamasca di Marco Barnabò gli affiderà una Ducati Panigale V4R. Melandri prende il posto di Leon Camier, il quale ha risolto il contratto con il team. Marco Melandri in SBK, come si è arrivati al rientro Ancor prima che il covid-19 mettesse in pausa il campionato, nel Barni Racing è scattato l’allarme Leon Camier. L’inglese è reduce da una lunga serie d’infortuni alla spalla, che gli impediscono di guidare. ... Leggi su sport.periodicodaily

