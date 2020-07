L’ultima stoccata di De Luca: «In Italia la riforma più urgente è la riapertura dei manicomi» (Di giovedì 16 luglio 2020) Questa volta è il ministero dell’Ambiente a essere finito al centro dell’ilarità del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il presidente della Regione, intervenuto alla rassegna «I due giorni di Alis» a Sorrento e intervistato da Bruno Vespa ha parlato del ruolo del ministero. «Avete presente quelle stanze chiuse, dove c’è gente che calcola le vicende della storia su epoche geologiche?», dice De Luca. «C’è sempre una curiosità che non mi fa dormire. Voi prendete un secchio di sabbia dal fondo di un porto, lo dovete portare in laboratorio e dovete vedere se ci sono residui. Questa operazione comporta un’indagine di 24 ore. O no? Senno spiegatemi che diavolo fate per due anni. Un secchiello di sabbia», afferma De Luca ... Leggi su open.online

