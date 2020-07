Il Decreto Rilancio è legge: approvato anche in Senato (Di giovedì 16 luglio 2020) Con il passaggio in Senato (159 voti favorevoli), il Decreto Rilancio è ufficialmente convertito in legge: risorse da 55 miliardi Con 159 voti a favore e 121 contrari il Decreto Rilancio passa anche l’esame del Senato ed è ufficialmente convertito in legge. Il provvedimento, che prevede uno stanziamento di risorse pari a 55 miliardi (il doppio di quanto previsto, ad esempio, da una manovra finanziaria) prevede tra le altre cose anche una serie di incentivi approvati nel corso della discussione del testo alla Camera dei Deputati (su cui il Governo ha posto la fiducia). Tra questi: l’allargamento dei beneficiari del superbonus ristrutturazioni al 110% (esteso anche alle seconde ... Leggi su zon

