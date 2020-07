Gruppo Toyota - Una piattaforma web per la ricerca di nuovi dipendenti (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Gruppo Toyota ha lanciato YourFuture, una piattaforma digitale per la ricerca e la selezione di nuovi dipendenti. Accessibile direttamente allinterno dei siti italiani Toyota e Lexus, nasce con lo scopo di avvicinare i giovani in cerca di lavoro alle divisioni italiane dei due costruttori, agevolandone linserimento nella rete di concessionari e centri di assistenza ufficiali. Al tempo stesso, il progetto è orientato a fornire supporto alle aziende individuando un personale maggiormente qualificato.Come funziona. La piattaforma web consente ai potenziali candidati di conoscere le offerte di lavoro delle due Case, visualizzare le competenze richieste per i ruoli previsti e inviare la propria candidatura. YourFuture sfrutta un software capace di ... Leggi su quattroruote

Luketto02 : @BottaMktg @borghi_claudio Io penso che da qui a 10 anni il futuro è l'ibrido non l'elettrico per troppi problemi l… - fabiolabrignone : RT @crocerossa: Continua il supporto di @toyota_italia e @Lexus_Italia alla CRI che, grazie anche all'aiuto dei loro clienti, hanno raccolt… - mariopalazzi101 : RT @crocerossa: Continua il supporto di @toyota_italia e @Lexus_Italia alla CRI che, grazie anche all'aiuto dei loro clienti, hanno raccolt… - stefano33542683 : RT @crocerossa: Continua il supporto di @toyota_italia e @Lexus_Italia alla CRI che, grazie anche all'aiuto dei loro clienti, hanno raccolt… - franconemarisa : RT @crocerossa: Continua il supporto di @toyota_italia e @Lexus_Italia alla CRI che, grazie anche all'aiuto dei loro clienti, hanno raccolt… -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Toyota Gruppo Toyota, una piattaforma web per lavorare in azienda Quattroruote Gruppo Toyota

Il gruppo Toyota ha lanciato YourFuture, una piattaforma digitale per la ricerca e la selezione di nuovi dipendenti. Accessibile direttamente all’interno dei siti italiani Toyota e Lexus, nasce con lo ...

Roma: Aurelia, incidente con fuga ed omissione, la Polizia Locale rintraccia il responsabile

Grazie agli accurati accertamenti, unitamente a frammenti di testimonianze, il personale del Reparto Polizia Giudiziaria Infortunistica Stradale del Gruppo, diretto dal Dott. Massimo Fanelli, questa ...

Il gruppo Toyota ha lanciato YourFuture, una piattaforma digitale per la ricerca e la selezione di nuovi dipendenti. Accessibile direttamente all’interno dei siti italiani Toyota e Lexus, nasce con lo ...Grazie agli accurati accertamenti, unitamente a frammenti di testimonianze, il personale del Reparto Polizia Giudiziaria Infortunistica Stradale del Gruppo, diretto dal Dott. Massimo Fanelli, questa ...