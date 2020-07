Elisa Isoardi rivela: “Due settimane di terrore, piangevo sempre” (Di giovedì 16 luglio 2020) La conduttrice Elisa Isoardi si confida con il settimanale Oggi: “Adoro Coletta, ma qualche ora buia me l’ha fatta passare”. Elisa Isoardi sta passando un momento decisamente turbolento. Dopo la rivelazione dei nuovi palinsesti Rai infatti abbiamo scoperto che Stefano Coletta, direttore di Rai 1, ha deciso di chiudere “La prova del cuoco”. Il programma, ormai giunto alla ventesima edizione, non è stato rinnovato per la nuova programmazione. Al suo posto ci sarà un programma nuovo di zecca, “È sempre Mezzogiorno“, che vedrà il ritorno di Antonella Clerici nella fascia oraria del pranzo. La conduttrice si è confidata con il settimanale Oggi, rivelando di essere davvero dispiaciuta della separazione dalla squadra ... Leggi su bloglive

blogtivvu : Elisa Isoardi “sostituita” da Antonella Clerici, parla Stefano Coletta e svela per quale motivo - infoitcultura : Elisa Isoardi mostra una persona speciale e il suo lato A senza reggiseno – Foto - infoitcultura : Elisa Isoardi: “Volevano distruggermi, piango per la chiusura de La Prova del Cuoco” - infoitcultura : Elisa Isoardi, Matteo Salvini, nessun nuovo amore all'orizzonte - infoitcultura : Elisa Isoardi estate d’amore | Un uomo al suo fianco dopo La Prova del Cuoco -