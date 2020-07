Diletta Leotta e Daniele Scardina, coppia al capolinea? L’indiscrezione (Di giovedì 16 luglio 2020) Una lunga serie di “sfortunati eventi” per Diletta Leotta se arrivasse conferma dell’ultimo scoop rosa che la riguarda da vicino. Sembra infatti che la conduttrice televisiva, dopo aver dovuto affrontare i ladri appena un mese fa, debba fare ora i conti con quella che sarebbe la rottura della sua relazione con il pugile Daniele Scardina. Diletta Leotta e Daniele Scardina: amore già al capolinea? Non troppi mesi sono trascorsi prima del gossip che vuole già naufragata la relazione tra Daniele Scardina, pugile noto sul ring come King Toretto, e la conduttrice di DAZN, Diletta Leotta. A lanciare l’indiscrezione sui due è ... Leggi su thesocialpost

