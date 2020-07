Covid, raggi ultravioletti ‘disinnescano’ il virus. Lo studio (Di giovedì 16 luglio 2020) Che la stagione estiva ed il caldo contrastino i virus, compreso il Covid-19, era già opinione diffusa anche fra i più prudenti fra i virologi, che infatti temono principalmente un ritorno in autunno, quando le temperature torneranno ad abbassarsi. E del resto anche i virus influenzali fanno la parte del leone in inverno, mentre in estate sono pressochè inesistenti. Tuttavia uno studio italiano è andato oltre, analizzando l’effetto dei raggi ultravioletti, che sembrano poter letteralmente disinnescare il virus nel giro di pochi secondi. Lo rivela il lavoro di un team italiano composto da medici e astrofisici. Gli autori fanno parte dell’Università degli Studi di Milano (dipartimento “Luigi Sacco”), Istituto ... Leggi su quifinanza

