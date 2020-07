Cormezz: Bologna-Napoli è la gita di fine anno al quinto superiore (Di giovedì 16 luglio 2020) “Bologna – Napoli è la gita di fine anno, al quinto superiore” scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno a proposito della sfida di ieri tra le due formazioni quando ormai i giochi sono fatti, all’esame sono già tutti ammessi e le professoresse si rilassano, dopo cinque anni passati a bastonare gli studenti, e si concedono i selfie di gruppo e pure la serata in discoteca. Ne esce un concetto che tutti sanno, ma nessuno dice chiaramente, cioè che queste ultime partite della stagione non servono più a nulla, se non a capire lo stato di salute mentale, più che fisico, di alcuni giocatori. Ed è proprio questo che esce da Bologna-Napoli serve ... Leggi su ilnapolista

