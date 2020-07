Bus dirottato e incendiato. I giudici: "Fu terrorismo" (Di giovedì 16 luglio 2020) Paola Fucilieri L'autista senegalese Sy, condannato a 24 anni, si difende: "Gesto dimostrativo". E attacca Salvini Quando ha capito che non c'era più nulla da fare, in apertura di udienza ha estratto il coniglio spelacchiato che gli era rimasto nel cilindro. Sciorinando in una dichiarazione spontanea nell'aula bunker di San Vittore una sfilza di luoghi comuni, incentrati sui pregiudizi triti e ritriti del «nero» e del «diverso» che dal marzo dell'anno scorso costituiscono la sua discutibile autodifesa. Inutilmente. Ieri pomeriggio il senegalese 47enne Ousseynou Sy ha dovuto assistere impassibile alla sentenza della Corte d'Assise di Milano che lo condanna a 24 anni di carcere dopo che il 20 marzo 2019 a San Donato Milanese aveva dirottato e incendiato un autobus con a bordo una scolaresca di 50 ragazzini, due ... Leggi su ilgiornale

