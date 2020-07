Avellino, arrivano i fedelissimi di Braglia: nuova idea per l’attacco (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Succede spesso nel calcio e nello sport in generale, a ogni livello. Arriva un nuovo allenatore, che può chiedere di essere accompagnato da qualche giocatore che ha già avuto in passato. Per agevolare il processo di inserimento, per risparmiare tempo in alcune posizioni chiave del proprio gioco. La nuova era di Piero Braglia all’Avellino inizia nel segno dei fedelissimi. Sondaggi sono stati mossi (leggi qui) per il portiere Pietro Perina e Mirko Brucini centrocampista. Entrambi in forza al Cosenza in Serie B. Tra i nomi è spuntato Allan Pierre Baclet classe ’86 nell’ultima stagione alla Virtus Francavilla, ma di proprietà della Reggina. L’attaccante ha già avuto modo di lavorare con ... Leggi su anteprima24

VIDEO / L'Irpinia come la stazione di Avellino. "Ha perso il treno dello sviluppo". Ma i sindacati non ci stanno Irpinia News Avellino, arrestato dieci volte in un mese: ma niente carcere

Sono circa una decina gli arresti operati nel giro di meno di un mese dalle Forze dell’Ordine nei confronti di F.A., ventottenne di Avellino, che si è reso protagonista di innumerevoli furti commessi ...

