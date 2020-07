Allerta Meteo Toscana: domani codice giallo per piogge e temporali (Di giovedì 16 luglio 2020) In Toscana tempo sempre più instabile nella giornata di oggi, che porterà, già dal pomeriggio e in particolare sulle zone interne e l’Appennino, piogge e temporali anche forti. Dalla tarda mattinata di domani, venerdì 17 luglio, la possibilità di rovesci e temporali sparsi dalle zone appenniniche si estenderà gradualmente al resto della regione (in particolare le zone interne) nel corso del pomeriggio. Le precipitazioni potranno essere più significative nelle zone appenniniche, Colline Metallifere e intorno all’Amiata dove potranno anche verificarsi episodi intensi. Possibili anche grandinate e raffiche di vento. I fenomeni dovrebbero attenuarsi nel tardo pomeriggio. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha ... Leggi su meteoweb.eu

