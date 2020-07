Achille Lauro beccato con la fidanzata: ecco chi è lei (Di giovedì 16 luglio 2020) Il settimanale Chi ha paparazzato Achille Lauro insieme alla nuova fidanzata: i due sono stati fotografati in atteggiamenti intimi e complici in occasione del 30esimo compleanno del cantante. Solito rimanere lontano dal gossip, questa volta Achille Lauro non è riuscito a sottrarsi all’obiettivo dei paparazzi che lo hanno immortalato insieme alla nuova compagna. Mora e … L'articolo Achille Lauro beccato con la fidanzata: ecco chi è lei proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

