ABI: Fondo di Garanzia a quota 53,2 miliardi (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – L’ABI segnala che a ieri, 15 luglio, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia sono cresciuti a 53,2 miliardi di Euro, con 844 mila domande presentate, di cui 731 mila fino a 30 mila Euro, per 14,5 miliardi di Euro. L’ABI sottolinea che questi finanziamenti crescono quotidianamente in parallelo ad altre iniziative sociali delle banche, come le moratorie, che hanno raggiunto i 290 miliardi di Euro: “cifre sempre più ingenti”. Leggi su quifinanza

