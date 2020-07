Ufficiale, il Milan riscatta Kjaer dal Siviglia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Milan di Stefano Pioli post lockdown è parsa una squadra totalmente diversa da quella della prima parte di stagione, acquisendo sempre più fiducia nei propri mezzi e ora punta a blindare la qualificazione alla prossima Europa League, un buon traguardo per come i rossoneri avevano iniziato il campionato. Ottime prestazioni collettive che hanno messo … L'articolo Ufficiale, il Milan riscatta Kjaer dal Siviglia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

