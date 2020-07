Scamarcio papà, primo figlio in arrivo con Angharad Wood (Di mercoledì 15 luglio 2020) Riccardo Scamarcio sta per diventare papà. L’attore aspetta il primo figlio, in arrivo ad agosto, con la compagna Angharad Wood Riccardo Scamarcio diventa papà. In base a quanto riporta il settimanale Diva e Donna, l’attore aspetterebbe il primo figlio ad agosto dalla compagna Angharad Wood. Quest’ultima è un’importante manager inglese di sette anni in più dell’attore ed è già mamma di una bambina. Nonostante lavori come agente dello spettacolo, la Wood non ama il gossip e si tiene lontano dai riflettori. La coppia starebbe insieme da circa due anni e, sempre secondo il settimanale, i due attenderebbero una ... Leggi su zon

