Recovery Fund entro luglio e senza condizioni. Italia e Spagna non mollano. Continuano i vertici bilaterali in vista del Consiglio Ue. Domani Conte incontrerà Macron (Di mercoledì 15 luglio 2020) Che non sarebbero state trattative facili è stato chiaro sin dall'inizio e probabilmente il Consiglio europeo che si apre venerdì a Bruxelles non sarà quello risolutivo. La strada per il Recovery Fund – di cui l'Italia ha urgente bisogno, anche per scongiurare l'opzione Mes indigesta a parte della maggioranza, dell'opposizione e dell'opinione pubblica – non si può definire certo in discesa. Continuano dunque a ritmi serrati i bilaterali fra i leader europei, dopo il lungo faccia a faccia di lunedì al castello di Meseberg con Angela Merkel (che ieri ha ricevuto il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez) Giuseppe Conte sarà Domani sera nella capitale belga per incontrare il ...

