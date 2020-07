PES 2022 per PS5 e Xbox Series X annunciato con un trailer a tutta next-gen (Di mercoledì 15 luglio 2020) Konami ha già confermato che PES 2021 sarà un aggiornamento di PES 2020, ma la società ha anche mostrato quello che dovremo aspettarci da PES 2022, titolo destinato alle piattaforme next-gen, PS5 e Xbox Series X.Come confermato dallo studio nel recente comunicato stampa, "siamo entusiasti di annunciare che stiamo lavorando duramente a un titolo di calcio next-gen che mira a incarnare veramente il nostro concetto chiave "The Pitch is Ours""."Questo titolo è stato sviluppato con un motore aggiornato che ci consentirà di stupirvi con incredibili miglioramenti in tutte le aree del gioco. Aspettatevi modelli e animazioni di giocatori più realistici, fisica migliorata, effetti visivi fotorealistici e molto altro ancora".Leggi altro... Leggi su eurogamer

