Oratorio Salesiani, confermata sospensione delle attività dopo casi Covid al Rione Carmine (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – L’Oratorio dei Salesiani resta chiuso in misura precauzionale dopo l’ulteriore caso di contagio registrato nel Rione Carmine, nella giornata di ieri. La conferma arriva da don Federico Mingrone, il responsabile della struttura che, alle tradizionali attività offerte dall’Oratorio, proponeva, durante il periodo estivo, un articolato programma di aggregazione e ritrovo per i ragazzi dell’intero quartiere. Un mix tra giochi e preghiere che era un riferimento per le famiglie del Rione Carmine. La struttura ha deciso di continuare la sospensione di tutte le attività in segno di rispetto per le famiglie e per una questione di sicurezza in attesa che si ... Leggi su anteprima24

