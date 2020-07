Nubifragio a Palermo, un elicottero sorvola le strade allagate dopo la bomba d’acqua – Video (Di mercoledì 15 luglio 2020) Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta su Palermo, provocando due vittime. Due bambini sono invece ricoverati in ipotermia. Passata la bomba d’acqua un elicottero sorvola le strade della città allagate. Le vie si sono trasformate in fiumi, trascinando auto e cassonetti della spazzatura. L'articolo Nubifragio a Palermo, un elicottero sorvola le strade allagate dopo la bomba d’acqua – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

MediasetTgcom24 : Violento nubifragio si abbatte su Palermo: gente nuota in strada #Palermo - SkyTG24 : Le immagini del violento nubifragio che ha colpito #Palermo, causando anche la morte di due persone rimaste intrapp… - Tg1Raiofficial : Un violento #nubifragio si è abbattuto su #Palermo. Strade come fiumi. Sottopassi allagati. Due persone sarebbero a… - solounastella : RT @LuceRosselli: Non è un nubifragio. Non è un evento casuale. È il cambiamento climatico. E non possiamo più far finta di nulla. Un abbr… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Palermo. Due morti, due bambini ricoverati in ipotermia e persone che nuotano in strada: violento nubifragio si abbatt… -