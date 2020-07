Morta Galyn Gorg, la ballerina di “Fantastico”: il ricordo di Lorella Cuccarini (Di mercoledì 15 luglio 2020) È scomparsa a 56 anni Galyn Gorg, ballerina americana nota per aver preso parte a “Fantastico” in compagnia di Lorella Cuccarini All’età di 56 anni, è notizia di poco fa la scomparsa di Galyn Gorg. Attrice e ballerina diventata famosa grazie alla sua partecipazione a “Fantastico” – in compagnia di Lorella Cuccarini –, lascia un … L'articolo Morta Galyn Gorg, la ballerina di “Fantastico”: il ricordo di Lorella Cuccarini proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

