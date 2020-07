Meteo d’Agosto Temperature VOLANO SU. Improvvisa CANICOLA (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pronti per le impennate dei termometri? Sì, proprio così, agosto potrebbe caratterizzarsi per impennate termiche incredibili. Ne abbiamo parlato spesso e vi abbiamo detto che le condizioni Meteo climatiche potrebbero essere estreme. Estreme per il caldo e estreme per i temporali. Avete presente il caldo che sta facendo in questi giorni? Ecco, ad agosto potrebbe essere molto di più. Molti si dimenticano che il mese di agosto, un po’ come febbraio in Inverno, è quello potenzialmente più devastante. Ovviamente dal punto di vista del caldo. Caldo africano, questo è scontato, caldo rovente persistente. Ecco, la persistenza. Foto credit AdobeStock.Potrebbe essere questo l’elemento sostanziale del prossimo mese. Se ci seguite lo sapete, stiamo battendo su questo tasto da settimane se non addirittura da ... Leggi su meteogiornale

