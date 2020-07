Maltempo in Sicilia: alluvione a Palermo, due morti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Maltempo sta colpendo la Sicilia con temporali e forti venti. A Palermo, nel giorno di Santa Rosalia, due morti annegati Una giornata da dimenticare per la Sicilia e in particolare per Palermo. Il Maltempo infatti non sta dando tregua e dopo Catania, colpita in precedenza, anche il capoluogo è caduto vittima dei temporali. Due i morti, intrappolati nella stessa auto, allagata. Non c’è stato scampo per i due uomini: l’acqua penetrata nella macchina, senza possibilità di uscita. I due sono stati ritrovati già senza vita dai sommozzatori che hanno prima raggiunto la macchina e poi recuperato i due corpi, dei quali non si conosce ancora l’identità. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su bloglive

