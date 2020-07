«Lucifer 5», il trailer con rivelazione a sorpresa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lucifer 5 sta per tornare sulla Terra, in tutti i sensi. Il prossimo 21 agosto, infatti, su Netflix sarà resa disponibile la prima parte della quinta stagione (le riprese si sono interrotte a causa dell'emergenza Covid-19), come confermato poco tempo fa con un teaser. Quinta stagione o, ormai è proprio il caso di dirlo, penultima, poiché è stato ormai ufficializzato che lo show si concluderà con la sesta stagione. Tornando a Lucifer 5, è stato pubblicato un trailer che prospetta davvero scintille per questa prima parte. Avevamo lasciato l'angelo caduto che decideva di tornare all'Inferno, rinunciando all'amore con Chloe, per scongiurare la distruzione della Terra a causa di una profezia. Eppure, il trailer che Netflix ha rilasciato ci mostra Lucifer di ritorno ... Leggi su gqitalia

