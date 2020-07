LIVE - Bologna-Napoli 0-1 (7' Manolas): fine primo tempo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il LIVE20:16 - Dopo 45 minuti il Napoli è in vantaggio sul campo del Bologna. Squadre negli spogliatoi. Leggi su tuttonapoli

20:16 - Dopo 45 minuti il Napoli è in vantaggio sul campo del Bologna. Squadre negli spogliatoi. 20:16 - FINE PRIMO TEMPO! 45' - Apertura sbagliata di Soriano per Skov Olsen, che non può arrivare ...30' - Krejci pesca Barrow in area. Sponda del gambiano per Dominguez, che calcia di prima intenzione: la palla sfila sul fondo. 29' - Lozano appoggia a Politano sulla destra. L'ex Inter converge al ce ...