Lazio Lotito, altro sfogo con la squadra prima della sfida di Udine (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lazio Lotito, altro sfogo con la squadra prima della sfida di Udine: ormai la tensione in casa biancoceleste è alle stelle I quattro ko post lockdown hanno fatto infuriare Claudio Lotito, presidente della Lazio. Il numero uno biancoceleste non si è tirato indietro nemmeno prima della trasferta di Udine, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il presidente – si legge – era presente ieri al campo di allenamento di Formello per caricare la squadra prima della trasferta in terra friulana. Ennesima sfuriata, ormai in casa ... Leggi su calcionews24

: ormai la tensione in casa biancoceleste è alle stelle I quattro ko post lockdown hanno fatto infuriare Claudio Lotito, presidente della Lazio. Il numero uno biancoceleste non si è tirato indietro ne ...

ROMA – Dopo tre sconfitte consecutive non c’è più margine di errore, il presidente Lotito ha chiesto una vittoria stasera contro l’Udinese e minaccia il ritiro qualora questa non dovesse arrivare. L’e ...

