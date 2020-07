L’autopsia conferma: Naya Rivera è annegata (Di mercoledì 15 luglio 2020) Naya Rivera: l’autopsia sul corpo della star di Glee conferma la morte per annegamento. Escluse ipotesi sull’uso di droghe L’autopsia sul corpo di Naya Rivera conferma la morte per annegamento. Escluse le ipotesi sull’uso di droghe, la star di ‘Glee’ è stata trascinata dalle forti correnti che non le hanno permesso di risalire sulla superficie… L'articolo L’autopsia conferma: Naya Rivera è annegata Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

SkyTG24 : Naya Rivera, l’autopsia conferma che l’attrice è morta annegata. Nessun malore rilevato - daydream_sara : RT @VanityFairIt: Anche gli autori della serie tv che l'ha lanciata omaggiano l'attrice scomparsa a 33 anni durante una gita al lago. Intan… - akissbeforealie : RT @SkyTG24: Naya Rivera, l’autopsia conferma che l’attrice è morta annegata. Nessun malore rilevato - itsvicbtw : RT @SkyTG24: Naya Rivera, l’autopsia conferma che l’attrice è morta annegata. Nessun malore rilevato - x_wallflower_ : RT @SkyTG24: Naya Rivera, l’autopsia conferma che l’attrice è morta annegata. Nessun malore rilevato -

Ultime Notizie dalla rete : L’autopsia conferma Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera