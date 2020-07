Iscriviti a Satispay e ricevi 5 euro (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’offerta è attivabile solamente il giorno 15 e 16 Luglio, affrettati! Sono tantissimi i negozi a Udine e in tutta Italia che utilizzano questo comodo metodo di pagamento. L’App Satispay permette di fare acquisti e condividere denaro con semplicità e velocità. la promozione più smart del mese! Iscriviti da questo link per ottenere il tuo bonus Satispay è il nuovo e innovativo sistema di pagamento tramite App. La App di Satispay è facilmente scaricabile sul proprio telefono e permette di fare pagamenti facili e veloci nei negozi in cui viene esposto il simbolo dell’applicazione. Invece di pagare con contanti, bancomat o carta di credito, si potrà usare questo nuovo sistema alternativo. Questo sevizio è stato creato nel 2013, ma ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Iscriviti Satispay SmartCash un chiosco per pagare evitando il contatto con i clienti o gli avventori Massa Critica