Il royal look del giorno: Beatrice di York in versione modella (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il royal look di luglio 2020 sfoglia la gallery Una Beatrice di York glamorous e intensa, come non l’abbiamo mai vista. Il fotografo Phil Poynter ha voluto postare su Instagram una foto della principessa di York usata per un numero di Chaos Magazine, rivista che pubblica servizi di moda all’avanguardia. Il trucco è di Pat McGrath, famosissima make-up artist e imprenditrice. Lo scopo del ritratto era una campagna contro il bullismo. Non casuale la scelta di Beatrice di York che, con la ... Leggi su iodonna

Harry e Meghan Markle sono riapparsi in pubblico a Los Angeles. E l'ex attrice ha ancora fatto centro con il suo look, comprensivo di mascherina anti Coronavirus. Ha indossato un abito bianco di lino ...

Meghan Markle, addio look da principessa: la sua estate è trendy con il maxi cappello di paglia

Il principe Harry e Meghan Markle si sono allontanati dai riflettori, hanno detto addio alla Royal Family e ormai da mesi hanno dato il via a una "nuova vita" in America. Sarà perché sono stati costre ...

