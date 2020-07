HIGHLIGHTS Sampdoria Cagliari: gol e azioni salienti del match (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gol e azioni salienti del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/20: HIGHLIGHTS Sampdoria Cagliari Gol e azioni salienti del match tra Sampdoria e Cagliari, valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/20. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

UgoBaroni : RT @SkySport: ?? Sponda di petto e tiro al volo ?? Quagliarella batte Musso ??? GLI HL ?? - rossi20_rossi : RT @SkySport: ?? Sponda di petto e tiro al volo ?? Quagliarella batte Musso ??? GLI HL ?? - Fprime86 : RT @SkySport: ?? Sponda di petto e tiro al volo ?? Quagliarella batte Musso ??? GLI HL ?? - SkySport : ?? Sponda di petto e tiro al volo ?? Quagliarella batte Musso ??? GLI HL ?? - rossi20_rossi : RT @SkySport: Che botta di Lasagna? 6° gol nelle ultime 5 partite per l'attaccante ??? GLI HL ?? -

Ultime Notizie dalla rete : HIGHLIGHTS Sampdoria

Sampdoria News 24

Gol e azioni salienti della sfida valida per la 33a giornata di Serie A 2019/20: gli highlights di Sampdoria-Cagliari Gol e azioni salienti del match tra Sampdoria e Cagliari, valevole per la 33a gior ...La Sampdoria affronta il Cagliari tra le mura del Ferraris per la 33a giornata del campionato di Serie A. ARBITRO: Pairetto di Nichelino. Assistenti: Passeri di Gubbio e Mastrodonato di Molfetta. Quar ...