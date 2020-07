Google Pixel Buds, gli auricolari wireless che traducono da più di 40 lingue (Di mercoledì 15 luglio 2020) Google ha portato in Italia i nuovi Pixel Buds, i primi auricolari wireless di Big G ad approdare nel nostro Paese: audio di alta qualità, design minimal e una conformazione salda e confortevole in grado di adattarsi alla forma del tuo orecchio. Ma soprattutto puntano ad essere il tuo alleato quotidiano per renderti la vita più facile grazie all’accesso immediato all'Assistente Google. Pensa di poter evitare di sbloccare lo smartphone continuamente e di rivolgerti all’intelligenza artificiale per ascoltare le notifiche, rispondere a un SMS, avere le indicazioni stradali e controllare i tuoi progressi sportivi usando semplicemente la voce. Ma soprattutto puoi utilizzarle come traduttore automatico in tempo reale per più di 40 lingue: ... Leggi su gqitalia

Notiziedi_it : I Google Pixel Buds arrivano in Italia, sfida frontale a Samsung ed Apple - maurilioberetta : Google Pixel Buds disponibili da oggi in Italia - VozdeRosario : #Google filtra “accidentalmente” primera imagen del #GooglePixel 4a #LaVozdeRosario - wireditalia : Google potrebbe cambiare strategia accorpando la presentazione del modello di fascia media con il top di gamma. - Bluermes : Google Pixel 4A spunta sullo Store, ma è un errore -