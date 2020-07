Ghost of Tsushima diventa il terzo gioco occidentale a raggiungere il perfect score su Famitsu (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'esclusiva PlayStation 4 Ghost of Tsushima ha ottenuto il perfect score sulla famosa rivista Famitsu. Il titolo di Sucker Punch è solo il 27° punteggio massimo assegnato da Famitsu e solo il terzo assegnato a una produzione occidentale. Ci sono voluti ben sette anni perché ciò accadesse di nuovo.Gli unici precedenti giochi occidentali che hanno raggiunto un 40/40 (quattro 10/10 da quattro diversi recensori) sono stati The Elder Scrolls V: Skyrim nel 2011 e Grand Theft Auto V nel 2013.Leggi altro... Leggi su eurogamer

