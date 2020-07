Dirottò bus con 50 ragazzini, Ousseynou Sy condannato a 24 anni. Ma per lui il mostro è Salvini (Di mercoledì 15 luglio 2020) Una condanna a 24 anni di carcere. È quella che la Corte d’Assise di Milano ha comminato a Ousseynou Sy, il 47enne di origini senegalesi che il 20 marzo 2019 sequestrò, dirottò e incendiò un bus con a bordo una scolaresca di Crema di 50 ragazzini e tre accompagnatori. I giudici, dunque, hanno accolto in pieno la richiesta del pm Luca Poniz, che ammontava proprio a 24 anni per i reati di sequestro di persona con finalità di eversione o terrorismo, strage, incendio, lesioni e resistenza. condannato anche il ministero dell’Istruzione La sentenza è arrivata dopo 4 ore di camera di consiglio. E, insieme a Sy, sono stati condannati anche il ministero dell’Istruzione e Autoguidovie. I giudici li hanno ritenuti responsabili civili. Dovranno ... Leggi su secoloditalia

