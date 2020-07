Direttivo Lega Pro ufficializza, serie C parte 27/9 (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 15 LUG - Il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunito in videoconferenza, ha ufficializzato che il prossimo campionato di serie C prenderà il via il 27 settembre, ribadendo però la ... Leggi su corrieredellosport

ItaSportPress : Serie C, Consiglio direttivo ufficializza data di inizio stagione 2020/21 - - LegaTrentino : RT @paolidenis86: #TRENTO: Oggi presso il gruppo consiliare #LegaSalviniTrentino abbiamo ospitato il direttivo #LegaGiovaniTrentino e racco… - paolidenis86 : #TRENTO: Oggi presso il gruppo consiliare #LegaSalviniTrentino abbiamo ospitato il direttivo #LegaGiovaniTrentino e… - IamCALCIO : Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha commissariato la Divisione Calcio a 5: Caridi nominato co… - CalascibettaR : Ieri sera direttivo della #Lega #Salvini Premier provincia di #Trapani, con il nostro Commissario regionale Senator… -