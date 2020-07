Delneri verso il Brescia: sarà direttore tecnico del club (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Brescia è già al lavoro per programmare la prossima stagione, che a meno di colpi di scena vedrà un ritorno delle Rondinelle in Serie B. A tal proposito, il club di Massimo Cellino sarebbe vicino a una svolta tecnica. All’indomani della sconfitta per 6-2 con l’Atalanta, il presidente della società lombarda ha deciso di … L'articolo Delneri verso il Brescia: sarà direttore tecnico del club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Le ultime tre sconfitte contro Torino, Roma e Atalanta, con ben 12 gol subiti, hanno spinto ulteriormente il Brescia verso la Serie ... avuto un incontro con Gigi Delneri. Il presidente del ...

Gigi Delneri verso il ritorno nel calcio. Secondo le indiscrezioni riportate dall’Ansa, il Brescia è vicino a una svolta tecnica. All’indomani della débacle per 6-2 con l’Atalanta, Cellino ha deciso ...

