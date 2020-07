Bologna, Mihajlovic a Dazn: "Ho sbagliato io il primo tempo, poi ho cambiato modulo! Su Gattuso..." (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, dopo il pareggio interno contro il Napoli è intervenuto a Dazn per un'intervista congiunta con Rino Gattuso: "Forse ho sbagliato io il primo tempo perché pensavamo di poterla gestire, ... Leggi su tuttonapoli

Gazzetta_it : #Mihajlovic, polemica in tv: 'Vergognoso parlare solo dell'Inter che ha perso e non del Bologna' - sscalcionapoli1 : Bologna, Mihajlovic a Dazn: 'Ho sbagliato io il primo tempo, poi ho cambiato modulo! Su Gattuso...' #BolognaNapoli - infoitsport : Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Napoli: Mihajlovic punisce uno dei suoi - sportface2016 : #BolognaNapoli | Le parole di Sinisa #Mihajlovic dopo il pareggio contro i partenopei #SerieA - sportli26181512 : Mihajlovic, show con Gattuso: 'Cosa gli invidio? L'età...': Il serbo, nel post-gara, insieme al collega/amico azzur… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic

Faccio i complimenti al Bologna e a Mihajlovic, una squadra che non molla mai e che somiglia al mister in tutto e per tutto. L’ho visto anche nella partita precedente." Gattuso prosegue: "Avevo detto ...Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, parla dopo il pari di Bologna. Queste le sue parole a Dazn: "Il Bologna ha fatto molto meglio di noi. Nel primo tempo ce ...