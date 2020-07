Avviso ai media: Supermicro annuncia il primo summit dedicato allo storage (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il direttore generale di Supermicro, il direttore generale di Nutanix e il vicepresidente senior di Intel illustreranno le ultime innovazioni per i sistemi di storage e soluzioni di memorizzazione per mercati dinamici, come aziende, data center e cloud SAN JOSE, California, 15 luglio 2020 /PRNewswire/



Il 28 luglio 2020 Supermicro presenterà il suo primo summit online dedicato allo storage, con la partecipazione di figure essenziali di Supermicro e partner per affrontare gli ultimi sviluppi in materia di tecnologia di memorizzazione per aziende, data center e infrastrutture multi-cloud. È confermata la partecipazione di Charles Liang, fondatore e direttore generale di Supermicro CEO; Dheeraj Pandey, ... Leggi su iltempo

Tempi di consegna auto nuova Fiat 2020. Quanto bisogna attendere mediamente per modello

Attesa media per ogni modello Fiat Proprio per via del periodo di ... Ricordiamo infine che può sempre essere esercitato il diritto di recesso all'acquisto, ma solo in seguito all'avviso di ...

