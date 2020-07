Autostrade; via i Benetton, ci pensa lo Stato. Accordo nella notte, niente revoca. Retroscena: "Il ricatto di Renzi a Conte" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Accordo raggiunto nel governo su Autostrade per l'Italia dopo un CdM fiume di oltre 6 ore a Palazzo Chigi, con tanto di faccia a faccia riservato tra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. I Benetton usciranno gradualmente da Autostrade e verranno sostituiti da Cassa depositi e prestiti. Il Consiglio dei ministri, convocato alle 22, era Stato sospeso intorno a mezzanotte per un esame nel dettaglio della nuova proposta arrivata in serata da parte del gruppo che fa capo alla famiglia Benetton. L'ipotesi prevedeva, secondo quanto si apprende, l'ingresso di Cdp al 51%, lo scorporo e la successiva quotazione di Aspi e cessione della quota in mano ai Benetton. niente ... Leggi su liberoquotidiano

