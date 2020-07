Autostrade, il governo si salva in calcio d’angolo: trovato l’accordo, i Benetton fuori ma non subito (Di mercoledì 15 luglio 2020) Notte di liti e di compromessi. Il Consiglio dei ministri su Autostrade è durato oltre 6 ore. Al margine della riunione, una durissima trattativa tra il governo e i Benetton sul dossier Aspi. L’accordo è stato raggiunto in zona Cesarini. All’uscita da Palazzo Chigi, i soliti toni concilianti e i sorrisi un po’ forzati. In sostanza hanno ceduto tutti, dai Cinquestelle al Pd, passando per i renziani. Lo schema dell’intesa con i Benetton Lo schema sul quale si è trovata l’intesa è questo: Cdp entra nel capitale, Autostrade diventa di fatto una public company, e i Benetton progressivamente usciranno. «Restano all’inizio con un 10-12% e poi escono definitivamente nel giro di qualche mese». Se l’accordo ... Leggi su secoloditalia

