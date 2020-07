Autostrade, c’è l’accordo: ai Benetton resta il 10% (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Consiglio dei ministri è riuscito durante la notte a trovare un accordo sul dossier Autostrade. Questo prevede l’ingresso di Cassa depositi e prestiti nel capitale con il 51%, rendendo Aspi una public company, e anche una revisione della concessione dai risarcimenti alle tariffe. Durante la notte il Movimento 5 stelle ha chiesto garanzie che Benetton esca davvero dall’azienda, mostrando così la propria irritazione in un Cdm che pare essere stato tra i più nervosi del periodo: cominciato alle 23 è stato sospeso poco dopo per permettere che Conte e Gualtieri si riunissero per decidere come condurre la trattativa. Il ruolo dei Benetton Sotto la lente di ingrandimento l’uscita dei Benetton, che sarà graduale. La famiglia rimarrà con il 10-12% ... Leggi su thesocialpost

