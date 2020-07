Ancora paura Coronavirus in Spagna: 938 casi solo in Catalogna, scatta il lockdown (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nuova ondata di contagi in Catalogna: dopo una battaglia legale è stato confermato il lockdown per otto comuni. Misure restrittive per 160mila residenti La Spagna sta facendo i conti con nuovi focolai “importanti” di Coronavirus e la situazione è preoccupante in particolare in Catalogna dove le autorità sanitarie hanno confermato che ci sono stati 938 … L'articolo Ancora paura Coronavirus in Spagna: 938 casi solo in Catalogna, scatta il lockdown NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Coronavirus, l'India verso il milione di casi chiude ancora

Quasi un milione di casi. E nuovi lockdown, mentre l’economia crolla. Non si ferma la corsa del coronavirus in India: solo nelle ultime ore sono state registrati 29.429 nuovi positivi. Nello stesso gi ...

Ma al chiuso la mascherina va sempre indossata

Anche all'aperto è comunque necessario coprire bocca e naso quando non è garantito il distanziamento di un metro. Disco verde al gioco delle carte nei circoli e ai giornali nei bar MANTOVA. Via libera ...

