UltraPop Festival, il futuro di James Cameron oggi in diretta su Twitch (Di martedì 14 luglio 2020) L'UltraPop Festival presenta oggi in streaming un panel dedicato a James Cameron e al suo futuro, tra il promettente e il preoccupante, ecco perché! James Cameron può ancora rappresentare il futuro? Questa è la domanda che ci poniamo oggi all'UltraPop Festival, in un incontro interamente dedicato al celeberrimo regista di Titanic e Avatar, in streaming in diretta su Twitch. Un intero decennio è passato, grandi progetti a cui era storicamente legato, come Terminator o Alita, sono tornati in sala, ma del regista di Titanic non si sono viste tracce. A partire dal 2021 dovremmo avere Avatar 2 e poi via fino al 2027 con Avatar 5: ... Leggi su movieplayer

