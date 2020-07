Tiziana Panella? Non proprio, ecco qual è il suo vero nome (e quella impensabile battuta di Enrico Mentana) (Di martedì 14 luglio 2020) Una lunga intervista in cui Tiziana Panella racconta le sue lunghe settimane in lockdown. La conduttrice di Tagadà su La7 si confessa con Il Giornale, parla delle sue preoccupazioni, di come ha riempito le giornate, di come le ha conciliate col suo lavoro. Ma c'è spazio anche per un curioso aneddoto, che riguarda i suoi esordi propri a La7. Ed è però necessaria una doverosa premessa: forse non tutti sanno che la Panella non si chiama Tiziana, bensì Emerenziana, questo il nome all'anagrafe. E dunque, sull'approdo a La7 spiega: "Ci sono arrivata grazie a una chiamata di Gad Lerner, con cui poi ho lavorato pochissimo. La prima volta che ho incontrato Mentana mi ha domandato: Perché ti presenti come Tiziana, se ti ... Leggi su liberoquotidiano

Una lunga intervista in cui Tiziana Panella racconta le sue lunghe settimane in lockdown. La conduttrice di Tagadà su La7 si confessa con Il Giornale, parla delle sue preoccupazioni, di come ha riempi ...

Una lunga intervista in cui Tiziana Panella racconta le sue lunghe settimane in lockdown. La conduttrice di Tagadà su La7 si confessa con Il Giornale, parla delle sue preoccupazioni, di come ha riempi ...