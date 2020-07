Russia, guardalinee perde la pazienza e… colpisce con un pugno un giocatore (Di martedì 14 luglio 2020) Curioso doppio episodio in Russia una partita amichevole tra lo Sakhalinets e il Legion, squadra di PFL. In una gara apparentemente serena, un attimo di follia ha visto protagonista giocatori e, soprattutto, un guardalinee che ha deciso di farsi giustizia da solo, forse a seguito di qualche parola di troppo ricevuta.guardalinee colpisce giocatore con un pugnoLe immagini che stanno facendo il giro del web mostrano chiaramente come, in un momento di protesta tra calciatori e guardalinee, quest'ultimo perda la pazienza e colpisca con un pugno un giocatore. Da qui la rissa che viene placata a stento. Ma la giornata dell'assistente del direttore di gara è stata ancora più particolare. Oltre al gesto ... Leggi su itasportpress

