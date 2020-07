Rottamazione auto: come si fa e quanto costa (Di martedì 14 luglio 2020) come rottamare un'autoA chi va consegnato il mezzo da rottamare?La consegna di targa e documentiquanto costa rottamare un'autoLa demolizione auto all'esterocome rottamare un'autoTorna su Per rottamare la propria autovettura non è possibile, ai sensi di legge, agire autonomamente. E' necessario quindi rivolgersi ai c.d. "demolitori" ossia a qui centri di raccolta autorizzati che poi, come vedremo, si occuperanno anche della cancellazione dal PRA. Le autovetture sono infatti considerate come dei rifiuti altamente inquinanti e come tali non sono ammesse soluzioni "fai da te". E' necessario dunque aderire alla procedura ... Leggi su studiocataldi

