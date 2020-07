Recovery Fund, Merkel assicura “pronti a compromessi” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si avvicina l’appuntamento di venerdì e sabato e mentre l’Olanda chiede che le condizioni del Recovery Fund siano rigide, Italia e Francia si uniscono. La Germania cerca di mediare In occasione delle celebrazioni del 14 luglio in Francia, Giuseppe Conte ha dichiarato: “lavoriamo affinché il Consiglio europeo si faccia trovare pronto all’appuntamento della storia. Noi … L'articolo Recovery Fund, Merkel assicura “pronti a compromessi” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

