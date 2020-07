Previsioni Meteo, Luglio continuerà con temperature inferiori alle medie e frequente maltempo sull’Italia (Di martedì 14 luglio 2020) Previsioni Meteo – Gli ultimissimi aggiornamenti sul medio-lungo periodo da parte dei centri di calcolo, in particolare di quello europeo e ECMWF, continuano a confermare quanto già abbiamo avuto modo di evidenziare in riferimento all’evoluzione mensile: la seconda parte di Luglio 2020, sarà caratterizzata in linea generale da uno decentramento più occidentale dell’alta pressione, quindi con i massimi pressori non sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, bensì sull’ Ovest Europa, mentre il nostro bacino resterà più esposto e vulnerabile a infiltrazioni di aria fresca nord-atlantica che incideranno frequentemente lungo i meridiani centrali continentali. dalle simulazioni proposte dei modelli matematici, le infiltrazioni ... Leggi su meteoweb.eu

