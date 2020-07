Paura a Napoli, esplosione all’Arenella: un ferito (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un operaio è rimasto ferito in seguito a una esplosione avvenuta poco dopo le 12 tra piazza Canneto e via Giacinto Gigante nel quartiere Arenella a Napoli. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco intervenuti poco dopo sul posto, la deflagrazione si è verificata all’interno di un edificio dove avviene la manutenzione e la ricarica di estintori. L’uomo ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. Non sono ancora note le sue condizioni di salute. Sull’episodio sono in corso le indagini della polizia mentre la squadra dei vigili del fuoco intervenuta sul posto è ancora a lavoro, quando sono le 17, per accertare le cause dell’esplosione. L'articolo ... Leggi su anteprima24

news24_napoli : Manchester City, passata la paura si guarda al mercato: e ci sono… - ParticipioPart : @Danila9631 Una conoscente calabrese, che lavora a Napoli, è ritornata a casa per le ferie la settimana scorsa. No… - wacciuwah : @KuantoVale Ben vengano questi tweet..sono segnali di paura per la prossima stagione?? Forza Napoli - ReplayDream : @charles_drwho Io a Napoli ora ??????mi riferivo ad un altro mio tweet da Roma ??paura un po’ ???? - charles_drwho : @ReplayDream ahaha ma sei a napoli o roma.. me so perso ahaha :)) paura eh ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Napoli Napoli, notte di paura: padre e figlio accoltellati in strada per rapina. Il bottino? Un tablet Il Messaggero Viglilante ucciso dal branco: Cassazione annulla e dispone nuovo processo

La Corte di Cassazione ha annullato le sentenze emesse e disposto un nuovo processo davanti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per i tre giovani ritenuti responsabili della morte del vi ...

Difende le amiche da commenti volgari, 17enne di Giugliano accoltellato a Napoli

Giovane di Giugliano accoltellato a Napoli. Apprezzamenti insistenti, poi l’intervento di un amico e infine la corsa in ospedale. Paura lunedì pomeriggio alla fermata “Mostra” della linea Cumana, in p ...

La Corte di Cassazione ha annullato le sentenze emesse e disposto un nuovo processo davanti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per i tre giovani ritenuti responsabili della morte del vi ...Giovane di Giugliano accoltellato a Napoli. Apprezzamenti insistenti, poi l’intervento di un amico e infine la corsa in ospedale. Paura lunedì pomeriggio alla fermata “Mostra” della linea Cumana, in p ...