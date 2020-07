“Non sapete cosa mi faceva…”. George Clooney, la confessione inaspettata su Elisabetta Canalis. Hai capito l’ex velina! (Di martedì 14 luglio 2020) Vi ricordate quando George Clooney ed Elisabetta Canalis facevano coppia fissa, monopolizzando l’attenzione delle riviste di gossip di tutto il mondo? La loro storia d’amore ha appassionato molto il pubblico e ancora oggi, nonostante entrambi abbiano preso strade diverse, continua ad affascinare. E così, questa confessione sull’ex velina che Clooney si è lasciato scappare in un’intervista rilasciata nei mesi scorsi è diventata subito virale. “Non la conoscete, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”, ha svelato il divo di Holliwood, rendendo pubblico questo ricordo. George Clooney è sposato dal 2014 con Amal Alamuddin e insieme ... Leggi su caffeinamagazine

borghi_claudio : Quelli che si preoccupano per mes, stato di emergenza e altre cosucce e che dicono @fatequalcosa sappiano che setti… - civati : Voi sapete. Tutti quanti. Sapete tutto. E se non intervenite per porre fine a questo scempio, siete colpevoli. Tutt… - repubblica : Vi piace il caffè amaro? Non lo sapete ma forse siete psicopatici - yaksokhj : RT @woosquishy: È inutile che continuate a dire 'eh ma il mv potevano benissimo rifarlo' non è così??? Oltre che al tempo servono pure sold… - gitokko : RT @luigivanti: Sapete perché non trovate nessun commento degli esponenti di Sinistra alle elezioni presidenziali polacche? Perché ha vinto… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non sapete "L'importante è che sembri fresco". Come ci imbrogliano sul pesce Il Salvagente