Miriana Trevisan indiscrezione bomba | La ex moglie svela il segreto di Pago (Di martedì 14 luglio 2020) La ex moglie del cantante, Miriana Trevisan si lascia scappare un’indiscrezione bomba su Pago. I piani nascosti del cantante vengono rovinati proprio dalla sua ex moglie: Miriana Trevisan si lascia andare ad un’indiscrezione bomba sul possibile ritorno in televisione di Pago. “Mi ha detto che potrebbe essere così” rivela la donna. In quale programma tornerà … L'articolo Miriana Trevisan indiscrezione bomba La ex moglie svela il segreto di Pago proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

VelvetMagIta : #GossipNews: #Benji si sposa? Miriana Trevisan confessa... #VelvetMag - zazoomblog : Miriana Trevisan: retroscena su Pago a Tale e Quale e stoccata a Serena - #Miriana #Trevisan: #retroscena #Quale - mounds_shame : Ambra e Miriana Trevisan anni ‘90 ?? #NonèlaRai #Extra90 - Pretore75 : @DaliaDaliaanfo Per Miriana Trevisan di 'Non è la Rai' ???????? -